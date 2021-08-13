Сейчас украинский воин в больнице, состояние его здоровья - средней тяжести.

За сутки на Донбассе в районе проведения ООС боевики пять раз нарушали режим "тишины" и ранили украинского военного.

Об этом говорится в утренней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 13 августа.

"За прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. ... В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сообщили в штабе ООС.

В частности, по данным штаба, вблизи поселка Пески боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новомихайловки трижды обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Пивденного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Отмечается, что на обстрелы украинские военные открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 13 августа новых нарушений режима прекращения огня военные ООС не зафиксировали.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделения полиции сводных отрядов задержали двух человек за возможную причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

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Автор: Катерина Комолова