За сутки на Донбассе в районе проведения ООС боевики пять раз нарушали режим "тишины" и ранили украинского военного.
Об этом говорится в утренней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 13 августа.
"За прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. ... В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сообщили в штабе ООС.
В частности, по данным штаба, вблизи поселка Пески боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новомихайловки трижды обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Пивденного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
Отмечается, что на обстрелы украинские военные открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 13 августа новых нарушений режима прекращения огня военные ООС не зафиксировали.
Кроме того, за прошедшие сутки подразделения полиции сводных отрядов задержали двух человек за возможную причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.
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