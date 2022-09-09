Россияне нанесли авиаудар по больнице Великописаревской громады в Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Авиаудар по больнице Великописаревской громады. Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумской области – сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу", - заявил он.
В результате инцидента помещение больницы разрушено, есть пострадавшие среди людей.
Детали обстрела Живицкий пообещал обнародовать позже.
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 45 авиационных и 5 ракетных ударов по территории Украины.
В частности под обстрелы попали населенные пункты Константиновка, Циркуны, Радушное, Харьков. Есть жертвы среди гражданского населения