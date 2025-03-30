Силы обороны почти вытеснены с Курщины, но держат полосу вдоль границы.

Российская военная группировка, которая вытесняла Силы обороны из Курской области, может пойти в наступление на территорию Сумской области. Об этом сказал военный эксперт Евгений Дикий в эфире Вечер.LIVE.

"70 тысяч россиян в окрестностях Сум не стоят. Но Сумская область является достаточно вероятным направлением следующего наступления. Уже есть 70-тысячная группировка россиян в соседней Курской области, которые в процессе наступления и вытесняли нас из Курской области", - отметил он.

По его словам, эта российская группировка может попытаться перейти границу и пойти на Сумскую область. Однако при этом эксперт добавил, что есть большой вопрос, удастся ли им это.

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"Потому что есть здесь большая разница - вытеснять нас с Курщины и вытеснять из Сумщины, где готовились заранее три линии обороны. Потому что это пограничная область и там все время шли бои вдоль границы и всегда понималось, что с пограничных боев они могут перейти к более глубоким", - сказал Дикий.

При этом он добавил, что там строилась трехлинейная эшелонированная оборона. "А вот насколько качественно и главное, какие у нас там есть силы, чтобы в эти фортификации завести, то этого не знаю, потому что это надо быть там на месте. Не забываем, что даже если фортификация была сделана очень качественно, то все будет зависеть от того, кто будет защищать. Даже лучшие блиндажи и лучшие траншеи сами себя защищать не умеют", - подчеркнул эксперт.

При этом он не исключает, что оборонять Сумщину в случае нападения будут те части Сил обороны, которые были не разгромлены, а вытеснены с Курщины.

Привлечение солдат из КНДР

Дикий также отметил, что не будет сильным преувеличением сказать, что россияне вытеснили ВСУ с Курщины северокорейцами, потому что они их использовали безжалостно как пушечное мясо, даже со своими так не обращались.

"Корейцы подрывались ротами - по 100 человек и шли в атаку, их уничтожают больше половины, но при этом они не останавливаются. Но когда на позицию, которую держит, например, наш взвод, прет сотня, то так они и вытесняли наши подразделения. Сколько точно осталось корейцев, неизвестно. Можно предположить, что где-то 4 тысячи", - отмечает эксперт.

При этом добавил, что это еще вопрос, будут ли россияне использовать северокорейцев на территории Украины, ведь пока они этого избегали, используя только на своей территории.

"Но если они решат, что им очень надо их бросить вперед на Сумщину, то значит, их погонят. Не исключено, что они могут перебросить военных из КНДР на Белгородскую область, где у них сейчас плохая ситуация, а для нас хорошая. Мы там развиваем ограниченное приграничное наступление... Это будет политически лучше объяснять, что они не переходят границу России", - сказал Дикий.

Сумская область - новости

Как сообщал УНИАН, в Генштабе ВСУ подчеркнули, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. Отмечалось, что российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья.

При этом противник оперативно уничтожается огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заблаговременно созданной системе обороны. Наши защитники успешно останавливают все попытки захватчиков закрепиться на территории Сумщины

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