Тем временем Россия не прекращает попыток окружить украинский плацдарм на Курщине.

Линии государственной границы в районе Сумской и Харьковской областей не существует с 2022 года, с тех пор как РФ начала уничтожать все населенные пункты в 5-километровой зоне. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил в эфире на Радио NV, комментируя попытки РФ обойти позиции Сил обороны Украины в Сумской области.

"Есть наш плацдарм в Курской области. Он находится от Новенького и Басовки примерно в 7-8 километрах. И между Басовкой и наших плацдармом идет трасса Сумы-Суджа. По ней раньше шло все снабжение на наш плацдарм. Враг смог зайти в Новенькое. Там идет река и вдоль нее идет лесополоса. Враг заходил в Новенькое, идет вдоль лесополосы и реки и может доходить до Басовки. Новенькое полностью уничтожено россиянами, там найти целый дом нереально. А когда нет домов - негде закрепиться", - сказал Нарожный.

В то же время он добавил, что населенный пункт Басовка относительно целый, поэтому россияне пытаются там закрепиться. Впрочем, по словам эксперта, Силы обороны постоянно контролируют этот участок и не дают врагу осуществить своих планов.

Видео дня

Также эксперт прокомментировал ситуацию в Белгородской и Брянской областях. Он отметил, что наибольшая угроза весенне-летней кампании РФ нацелена на Сумскую и Харьковскую области. Поэтому действия Сил обороны на территории России связаны с попыткой разрушить планы оккупантов.

"Все делается для того, чтобы уничтожить возможность этого наступления. Уничтожаются мосты, переправы. В Белгородской области 2-3 села под контролем Украины. Но этого достаточно, чтобы там разместить разведчиков, группы, которые работают дальнобойными дронами и режут логистику врага на глубину 20-30 километров. А это значит, что врагу приблизиться и сделать молниеносное наступление из Белгородской области будет почти нереально. Это такие действия профилактические", - добавил Нарожный.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитик DeepState Руслан Микула заявил, что россияне продолжают осуществлять штурмы села Басовка Сумской области. По его словам, сейчас существует угроза того, что россияне могут использовать село как опорный пункт для дальнейших штурмов - уже в направлении Юнаковки.

Между тем Зеленский накануне впервые признал пребывание Сил обороны Украины в Белгородской области. Он также подтвердил, что главная цель Украины там - защитить Сумскую и Харьковскую области.

Вас также могут заинтересовать новости: