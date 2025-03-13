Также аналитики заявляют, что российские войска продвинулись через международную границу в Сумской области.

Российские войска продолжают наступление в Курской области и захватили город Суджа. Об этом утверждают аналитики Института изучения войны (ISW).

"Геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, свидетельствуют о том, что российские силы захватили Суджу и продвинулись к южной части Заолешенки (непосредственно к северо-западу от Суджи)", - говорится в отчете.

При этом источник, связанный с украинской военной разведкой, заявил, что украинские силы начали отход из Суджи, пишут аналитики.

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Российские военкоры приписывают захват Суджи бойцам 11-й воздушно-десантной бригады (ВДВ), 22-го мотострелкового полка и 2-й бригады спецназа.

Кроме того, в отчете отмечается, что российские войска недавно продвинулись к западу от Басовки, через международную границу в Сумской области.

Российские военкоры утверждают, что российские силы продвинулись в районе Свердликово (северо-западнее Суджи), западнее Казачьей Локни (севернее Суджи), в пределах Заолешенки, в юго-восточной Гончаровке (чуть западнее Суджи), западнее Куриловки, севернее Гуево (оба южнее Суджи), а также юго-западнее Журавки (западнее Суджи в Сумской области) и западнее Александрии (южнее Суджи в Сумской области). Они также утверждали, что бои продолжаются в районе Заолешенки, Гончаровки, Гуево и непосредственно через международную границу в Сумской области в районе Журавки, Новенького и Басовки.

Ситуация в Курской области - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в пригородах Суджи Курской области и районах вокруг, идут активные боевые действия.

Он добавил, что подразделения в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи. Сырский заверил, что несмотря на "усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".

Также, по информации росСМИ, диктатор Владимир Путин впервые с начала операции ВСУ на территории Курской области приехал в регион. Там он провел совещание с командованием и делал ряд заявлений.

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