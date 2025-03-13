Он отметил, что тактические или стратегические военные замыслы комментируют непосредственно военные.

Российские войска активизировались в Курской области РФ. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высказался относительно роли Курской операции Сил обороны в войне.

"Карта Суджи играла, играет и будет играть, безусловно. Какие-то тактические или стратегические военные замыслы комментируют военные, я не буду в это вмешиваться", – акцентировал он в эфире телемарафона.

В то же время советник обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин провел экстренное совещание со своими военными. Говорили они исключительно о Курщине.

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"У них сегодня "священная война" – это Курская область. У них все построено вокруг обсуждения темы, что там на Курщине и как мы ее "освобождаем" уже много месяцев подряд", – отметил Подоляк

То есть Россия уже перешла к обсуждению этой "священной войны" для себя, и это еще раз подчеркивает для Украины важность Курской операции, как таковой, считает советник руководителя ОП.

"Было показано, что Россия – это такой масштабный фейк, который много о себе говорит. А они не могут обеспечить себе безопасность даже на своей территории. Более того, там будет сегодня сконцентрировано огромное количество российских войск, которых они могли отправить на территорию Украины. И, безусловно, это влияет на ход событий по всей линии фронта", – подчеркнул Подоляк.

Также, по его словам, репутационно Россия выглядит совсем иначе.

"То есть, операция в Курской области и выполнила большое количество задач, и продолжает их выполнять. И дальше – это уже решение будут принимать главнокомандующий, Верховный главнокомандующий, с точки зрения оперативно-тактических мероприятий, которые нужно там проводить или не проводить", – пояснил он.

Курская область: это стоит знать

Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в пригородах Суджи Курской области и районах вокруг, идут активные боевые действия. По состоянию на 18:00 12 марта было отражено около восьми атак противника на Курском направлении.

По словам главнокомандующего, за время Курской операции ВСУ, которая длится с 6 августа 2024 года, российские войска в целом потеряли более 54,9 тыс. человек, из них безвозвратные потери составили более 22,2 тыс, а более 900 оккупантов попали в плен.

Он добавил, что подразделения в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи. Сырский заверил, что несмотря на "усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".

Примечательно, что по информации росСМИ, диктатор Владимир Путин впервые с начала операции ВСУ на территории Курской области приехал в регион. Там он провел совещание с командованием и делал ряд заявлений.

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