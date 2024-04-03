Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обезвредили еще 710 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро, 3 апреля, потери России в войне выросли до 444 370 человек.
Также наши войска уничтожили десятки единиц вражеской техники на поле боя, в частности:
- танков - 7009 (+11);
- боевых бронированных машин - 13368 (+18);
- артиллерийских систем - 11142 (+30);
- РСЗВ - 1025 (+2);
- средства ПВО - 745 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8796 (+17);
- крылатые ракеты - 2059 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн - 14813 (+30);
- специальная техника - 1838 (+6).
Кроме того, на металлолом превратили 347 самолетов, 325 вертолетов, подводную лодку, 26 кораблей и катеров.
Война в Украине - потери России
Как сообщили в Минобороны, в марте украинские защитники уничтожили рекордное количество российских артиллерийских систем - 976 единиц.
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий рассказал, как Силы обороны в марте смогли нарастить уничтожение техники захватчиков. В частности, они установили новый рекорд - более 1500 единиц уничтоженной автомобильной техники.