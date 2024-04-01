В Силах безопасности и обороны подтвердили правдивость этого списка / фото wikimedia.org

Россияне обнародовали имена членов экипажа российского самолета А-50У, который уничтожили украинские защитники 23 февраля. В списке командир и его помощник, штурманы, инженеры и радист.

Фото ликвидированных оккупантов обнародовали в одной из российских соцсетей вместе с постом о прощании с экипажем борта А-50У номер 42, который сбили 23 февраля над Краснодарским краем РФ.

Ликвидированные захватчики:

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  • Боровиков Валерий, майор, командир;
  • Чанцев Михаил, майор, помощник командира;
  • Провалов Александр, капитан, штурман;
  • Васильев Сергей, капитан, бортовой инженер;
  • Хрулёв Дмитрий, прапорщик, старший воздушный радист;
  • Федосов Сергей, майор, начальник расчета – старший смены;
  • Рулюк Александр, майор, штурман наведения – оператор;
  • Тельманов Валерий, лейтенант, штурман наведения – оператор;
  • Белов Алексей, капитан, старший бортовой инженер – оператор;
  • Солдаткин Егор, майор; бортовой инженер – оператор.

При этом в Силах безопасности и обороны в комментарии LIGA.net подтвердили правдивость этого списка, но отметили, что он может быть неполным.

Сбитие ДРЛО А-50У - основные новости

23 февраля в результате совместной операции Главного управления разведки Минобороны и Воздушных сил ВСУ над Азовским морем был сбит очередной ценный российский самолет А-50У. Как говорится в сообщении ГУР, уничтоженный А-50У был новой модернизированной версией российского самолета.

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