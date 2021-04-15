Беспилотники ОБСЕ заметили 269 единиц различного типа вооружения.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе скопление военной техники оккупантов, котороую боевики вывели из мест хранения согласно Минским договоренностям.

Читайте такжеТаран прогнозирует существенный рост численности военных РФ в границе с УкраинойОб этом сообщает штаб Операции объединенных сил на Facebook- странице.

«Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники... осуществляют накопление и перемещение вооружения и военной техники с целью проведения боевого слаживания и выучки личного состава», – говорится в сообщении.

Оккупанты вывели военную технику на Донбассе: детали

Беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники. В частности:

в нарушение линии отвода тяжелого вооружения:

на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка размещено 11 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм и 12 прицепных гаубиц Д-30 «Лягушка» калибра 122 мм;

на полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка – 1 противотанковую пушку «Рапира» калибра 100 мм;

вооружение за линиями отвода, но за пределами мест хранения:

на полигоне вблизи Бугаевки – 3 зенитно-ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10», 24 (Т-64 – 13 ед., Т-72 - 11 ед.), а также 5 минометов калибра 120 мм «Сани»;

вблизи населенного пункта Мирное в ОРЛО выявлено 21 танк Т-64, 8 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» калибра 122-мм, 12 прицепных гаубиц Д-30 «Лягушка», калибра 122 мм и 4 противотанковых пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм;

на полигоне вблизи населенного пункта Круглик зафиксировано 23 танка (Т-64 – 21 ед., Т-72 – 2 ед.);

на полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка – 11 танков Т-72 и самоходная артиллерийская пушка калибра 120 мм «Нона-С»;

еще 20 танков неустановленного типа зафиксировано на полигоне вблизи населенного пункта Терновое.

Отмечается, что практически на всех полигонах сконцентрировано большое количество боевых бронированных машин, общее количество – 113 единиц.

Кроме того, сообщается, что боевики регулярно глушат беспилотники миссии и препятствуют передвижению ее патрулей.

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Автор: Катерина Шварц