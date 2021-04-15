Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе скопление военной техники оккупантов, котороую боевики вывели из мест хранения согласно Минским договоренностям.
Читайте такжеТаран прогнозирует существенный рост численности военных РФ в границе с УкраинойОб этом сообщает штаб Операции объединенных сил на Facebook- странице.
«Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники... осуществляют накопление и перемещение вооружения и военной техники с целью проведения боевого слаживания и выучки личного состава», – говорится в сообщении.
Оккупанты вывели военную технику на Донбассе: детали
Беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники. В частности:
в нарушение линии отвода тяжелого вооружения:
- на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка размещено 11 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм и 12 прицепных гаубиц Д-30 «Лягушка» калибра 122 мм;
- на полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка – 1 противотанковую пушку «Рапира» калибра 100 мм;
вооружение за линиями отвода, но за пределами мест хранения:
- на полигоне вблизи Бугаевки – 3 зенитно-ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10», 24 (Т-64 – 13 ед., Т-72 - 11 ед.), а также 5 минометов калибра 120 мм «Сани»;
- вблизи населенного пункта Мирное в ОРЛО выявлено 21 танк Т-64, 8 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» калибра 122-мм, 12 прицепных гаубиц Д-30 «Лягушка», калибра 122 мм и 4 противотанковых пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм;
- на полигоне вблизи населенного пункта Круглик зафиксировано 23 танка (Т-64 – 21 ед., Т-72 – 2 ед.);
- на полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка – 11 танков Т-72 и самоходная артиллерийская пушка калибра 120 мм «Нона-С»;
- еще 20 танков неустановленного типа зафиксировано на полигоне вблизи населенного пункта Терновое.
Отмечается, что практически на всех полигонах сконцентрировано большое количество боевых бронированных машин, общее количество – 113 единиц.
Кроме того, сообщается, что боевики регулярно глушат беспилотники миссии и препятствуют передвижению ее патрулей.
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