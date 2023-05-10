В Институте заявили, что, по некоторым данным, "вагнеровцы" безуспешно пытались прорваться к Хромово, чтобы блокировать оставшиеся украинские наземные логистические линии в Бахмут.

Российские войска продолжают продвигаться в пределах Бахмута. Геолокационные кадры показали, что оккупанты продвинулись дальше в западной части города.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ нанесли удар из HIMARS по тюрьме "вагнеровцев" недалеко от Бахмута, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этому утверждению.

Также аналитики обратили внимание на то, что Пригожин объявил, что его наемники не будут выведены из Бахмута к 10 мая, как он ранее говорил, несмотря на то, что Минобороны РФ не предоставило "Вагнеру" дополнительные снаряды. Он заявил, что его наемники продолжит воевать в Бахмуте и продолжат требовать от российского Минобороны боеприпасы.

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Аналитики считают, что невыполнение Пригожиным угрозы уйти из Бахмута указывает на то, что он осознает свою зависимость от Минобороны РФ. "Пригожин попытался шантажировать минобороны России, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут, чтобы он мог самостоятельно заявить о победе в городе", - пояснили аналитики.

Кроме того, аналитики указали на то, что российский добровольческий батальон "Невский" утверждал, что воюет под Бахмутом, однако, по данным ISW он был переброшен в Украину в деградированном состоянии.

В Институте заявили, что, по некоторым данным, "вагнеровцы" безуспешно пытались прорваться к Хромово и активно блокировать оставшиеся украинские наземные логистические линии в Бахмут. А спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил о восьми столкновениях в районе Бахмута.

По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о том, что недавние заявления об усилении операций "Вагнера" в городе и его окрестностях не отражают усилий по увеличению темпов операций.

Ситуация в Бахмуте

В городе идут тяжелые бои. Оккупанты бросили все силы на захват Бахмута, однако украинские военные продолжают держать оборону.

Сегодня утром в Генштабе сообщили, что российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там россияне провели 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

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