Он подчеркивает, что главное сейчас - это "предгрозовая тишина" и накопление оружия.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что публичная дискуссия между главой частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и министром обороны России Сергеем Шойгу - это отвлечение внимания.

"Оскорбительная публичная дискуссия в "спец/треугольнике" Пригожин-Кадыров-Шойгу при молчаливом соучастии Суровикина (командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин - УНИАН) вообще не требует обсуждения ... это отнюдь не о войне/Бахмуте/оперативном состоянии, а лишь о примитивном отвлечении внимания", - написал он на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что главное сейчас - это "предгрозовая тишина", накопление оружия и разрушение рРоссийского тыла.

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Выход "Вагнера" из Бахмута

5 мая Пригожин сообщил, что "вагнеровцев" покинут Бахмут 10 мая из-за катастрофической нехватки снарядов, а их заменят TikTok-войска Кадырова.

7 мая в сети появилось обращение Кадырова к Путину с просьбой отправить его боевиков в Бахмут.

Однако впоследствии Пригожин, похоже, передумал покидать позиции. Он заявил, что ему обещали предоставить все необходимое и даже выделили российского генерала Сергея Суровикина.

Подоляк ранее сообщал, что Пригожин не имеет финансирования из государственного бюджета России, а также больше не получает ресурсы через Министерство обороны России.

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