Трем украинским бойцам удалось уничтожить российскую штурмовую группу из 15 солдат РФ.

Группа бойцов 425-го украинского штурмового батальона при поддержке минометов и беспилотников, а также М-2 Bradley американского производства, уничтожила российские силы, которые в пять раз превосходили по численности, пишет Forbes.

Перестрелка началась, когда трое бойцов 425-го штурмового батальона заметили трех российских оккупантов, которые приближались по дороге. Поэтому украинские военные видели россиян, однако они не видели украинцев.

"Эти трое ничего не заподозрили", - отметил солдат батальона.

По словам рассказчика на видео, украинские военные "вышли и контролировали ситуацию с помощью гранаты". Благодаря нескольким метким выстрелам из винтовки засада закончилась, в результате чего были убиты двое захватчиков. Третий решил не рисковать жизнью и пополз к украинцам сдаваться в плен.

"Именно тогда равный бой три на три превратился в односторонний для 425-го штурмового батальона. По той же дороге пошли еще с десяток россиян, за которыми все это время наблюдал украинский беспилотник. Рядом открыли огонь украинские минометчики. К обстрелу присоединились операторы беспилотников", - добавили в Forbes.

Рассказчик подчеркнул, что благодаря таким действиям российская штурмовая группа из 15 солдат "перестала существовать".

После чего на место происшествия прибыл М-2, вероятно, тот самый, который, скорее всего, высадил первых трех украинских бойцов и "добавил огня".

Такая стычка закончилась тем, что саперы взорвали мост, благодаря которому две российские штурмовые группы подошли к Покровску.

Война в Украине - последние новости

Ранее аналитический портал Defence24 написал, что украинские артиллеристы установили мировой рекорд по дальности стрельбы обычной полевой артиллерии, поразив цель на расстоянии в 70 км. По словам польских аналитиков, это свидетельствует о том, что польские САУ, которые воюют в Украине, уже могут использовать снаряды Vulcano GLR.

В то же время украинская разведка сообщила, что Россия бьет по гражданским объектам беспилотниками, которые собраны из западных компонентов. В частности РФ использует ударный беспилотник самолетного типа "Молния", который запускается с катапульты и наводится на цель оператором, как FPV-дрон.

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