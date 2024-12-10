У российских захватчиков определена цель захватить Покровск любой ценой.

Российские захватчики за последние 100 дней существенно не продвинулись к Покровску, но пытаются окружить город с флангов. Об этом сказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

Эксперт сказал, что на Покровском направлении российские захватчики любой ценой хотят захватить город Покровск, или, по крайней мере, его окружить или полуокружить. Оккупанты бросают для этого все силы и несут большие потери. Происходит большая интенсивность боев.

"Это направление занимает может 5% от всей линии фронта российско-украинской войны, но там происходит более половины боевых столкновений. Это и есть показатель большой интенсивности боев", - отметил Гетьман.

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При этом, аналитик отметил, что отчеты военно-гражданской администрации относительно фортификаций свидетельствуют, что Покровск укреплен, в городе размещены "зубы дракона" и город готов даже к уличным боям.

"Враг прекрасно понимает, что уличные бои - это крайне трудно. В городе можно вести боевые действия крайне длительно и обычно армия пытается обойти крупные города, не начинать там боевые действия для того, чтобы заставить гарнизон, который там находится, отойти, когда там не останется возможности туда что-то поставлять, когда перережут логистику, когда гарнизон будет в окружении, или в полуокружении", - сказал Гетьман.

Он сказал, что наступление россиян на Торецк и Курахово - это и есть попытка обойти Покровск с фланга.

Также он прокомментировал сообщения иностранных медиа, в том числе Forbes, что россиянам осталось преодолеть несколько километров, чтобы дойти до Покровска.

Гетьман советует обратить внимание, где находились российские войска месяц или два месяца назад, потому что захватчики находились на том же самом месте, где и сейчас находятся. Эксперт отметил:

"Они по меньшей мере за последние три месяца, по крайней мере с середины лета, как подошли к Покровску и уперлись в 6-8 км, можно по-разному смотреть... но они там находятся уже не один месяц и продвижения именно непосредственно в лоб на Покровск у них нет".

В то же время, по его убеждению, существенно ситуация меняется в том, что россияне пытаются окружить город с флангов и осуществлять активные боевые действия. Ситуация опасна, потому что захватчики бросают все силы, но несут большие потери.

"Но правда и в том, что ситуация по крайней мере непосредственно к востоку от Покровска за последние, скажем, 100 дней, даже больше, существенно не изменилась", - сказал Гетьман.

В этой связи, он говорит, что не надо распространять панические настроения.

В то же время, аналитик предполагает, что вполне может случиться, что Силам обороны придется отойти из Покровска, но он напомнил, что несколько недель назад те же журналисты рассказывали то же самое о Курахово, что якобы потеря города - вопрос нескольких часов.

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным аналитика Forbes Дэвида Акса, в последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии российской армии продвинулись через село Желтое к близлежащей Новопустинке, создав узкий многокилометровый выступ в украинской линии обороны, в результате чего российский авангард оказался всего в пяти милях к югу от Покровска. Это продвижение имеет ключевое значение, если россияне намерены окружить и отрезать Покровск, а не атаковать его непосредственно.

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