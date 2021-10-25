Кочевенко заявил, что ВСУ сегодня - одна из самых сильных армий Европы.

Украина в настоящее время может не только обращаться за поддержкой к НАТО, но и способна сама помогать Альянсу.

Об этом заявил в эфире телеканала "Дом" военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

По его словам, армия Украины сегодня является одной из самых сильных в и крупных по численности в Европе.

"Многие страны НАТО в определенной степени расслабились, и экономят на вооружении. Зачем, если есть США, есть большой НАТОвский "зонтик"? Из наших соседей объективные только Вооруженные силы Польши, они по численности составляют примерно 150-160 тысяч человек личного состава, украинская армия - 250 тыс. А силы остальных стран - намного меньше", - подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что такую силу, как украинская армия - нельзя не учитывать. Опыт ВСУ, рассказывает Кочевенко, уже изучают офицеры из США, Германии и Литвы. При этом эксперт подчеркнул, что сегодня нет лучшей модели обеспечения безопасности демократического государства, чем НАТО.

"И мы уже к НАТО можем идти не только за защитой, но и предлагая свою помощь, предлагая свой щит... И, конечно, это вызывает в Москве истерики, особенно когда это идет в комплекте с нашими грузинскими партнерами", - сказал Кочевенко, приведя в пример вместе с украинскими также ВС Грузии.

Подобная консолидация не может не беспокоить Кремль.

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"И Украина, и Грузия в НАТО - это страшный сон России. Не потому, что это создает какую-то военную угрозу. Ведь Эстония много лет является членом НАТО. Сколько от границы Эстонии до Санкт-Петербурга? Там подлетное время, наверное, не на минуты, а на секунды. Но там все нормально. А тут мы будем просто жестко отвечать", - резюмировал Кочевенко.

Реакция Кремля на курс Украины в НАТО

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что "вступление Украины в НАТО стало бы худшим сценарием". "Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.

В ответ глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение Российской Федерации относительно вступления Украины в НАТО.

Автор: Юрий Годован