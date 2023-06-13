При этом он предостерег от надежд на быстрые успехи украинских военных и объяснил почему.

Контрнаступление ВСУ с целью освобождения оккупированных Россией украинских территорий востока и юга Украины показало первые признаки успеха.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью USA Today. Он отметил, что украинские военные постепенно "завоевывают позиции", выгоняя российские войска из нескольких небольших городов и сел. При этом генсек предостерег от надежд на быстрые и значительные успехи украинских военных.

"Мы должны быть готовы к тому, что наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было время на укрепления – это достаточно тяжелые оборонительные линии, и прорвать их – сложная задача", – пояснил генсек НАТО.

Видео дня

Столтенберг также отметил, что российские войска, которые встречали наступление ВСУ, были плохо оснащены и обеспечены и не имели нормального командования.

"Мы видим, что украинцы имеют мужество, решимость освободить землю... и оттеснить россиян", - добавил генсек.

Контрнаступление ВСУ

О контрнаступлении начали говорить еще зимой и прогнозировать, что оно начнется весной. Все это время западные партнеры Украины активно предоставляли оружие ВСУ.

Несколько дней назад в Минобороны заявили, что объявлять о начале контрнаступления никто не будет. А через некоторое время в Генштабе, а также Институте изучения войны начали констатировать, что украинские военные выдавливают оккупантов с занимаемых позиций. А вчера ВСУ освободили село в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: