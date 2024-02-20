Федоров говорит, что есть способ отключать терминалы оккупантам.

Украина предложила американскому аэрокосмическому частному предприятию SpaceX алгоритм, который может остановить использование терминалов Starlink русскими войсками.

Об этом рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Общественному. По его словам, сейчас Министерство коммуницирует со SpaceX в этом вопросе. Компания могла бы отключить свои терминалы на оккупированных территориях, однако Украине важно, чтобы они там работали. "Есть другой способ, как сделать, чтобы наши "Старлинки" работали, а остальные - нет", - добавил министр.

Отвечая на вопрос, есть ли связь между появлением этих терминалов у оккупантов и заявлениями Илона Маска о войне в Украине, Федоров сказал, что не верит в это. "Было логично, что россияне начнут их через третьи страны закупать. У них были "Старлинки", просто сейчас их стало немного больше. Кто-то, наверное, из их предпринимателей начал это монетизировать", - сказал он.

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Также министр уверяет, что не опасается прекращения работы этих терминалов однажды. "Для отдельных миссий, типа на море, мы используем другие системы связи - специальную военную спутниковую связь, резервную связь третьих, четвертых компаний. Но "Старлинки" остаются базовой инфраструктурой по линии фронта и думаю, все с ними будет хорошо и дальше", - добавил Федоров.

Россияне используют "Старлинки" на фронте: что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале в сети начали писать, что российские оккупанты массово используют Starlink на оккупированных территориях Украины.

Илон Маск заявил, что ни один Starlink не продали России напрямую или косвенно. В украинской разведке ответили, что страна-агрессор закупает их в арабских странах. Кроме того, терминалы находятся в свободной продаже на территории России.

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