Украина предложила американскому аэрокосмическому частному предприятию SpaceX алгоритм, который может остановить использование терминалов Starlink русскими войсками.
Об этом рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Общественному. По его словам, сейчас Министерство коммуницирует со SpaceX в этом вопросе. Компания могла бы отключить свои терминалы на оккупированных территориях, однако Украине важно, чтобы они там работали. "Есть другой способ, как сделать, чтобы наши "Старлинки" работали, а остальные - нет", - добавил министр.
Отвечая на вопрос, есть ли связь между появлением этих терминалов у оккупантов и заявлениями Илона Маска о войне в Украине, Федоров сказал, что не верит в это. "Было логично, что россияне начнут их через третьи страны закупать. У них были "Старлинки", просто сейчас их стало немного больше. Кто-то, наверное, из их предпринимателей начал это монетизировать", - сказал он.
Также министр уверяет, что не опасается прекращения работы этих терминалов однажды. "Для отдельных миссий, типа на море, мы используем другие системы связи - специальную военную спутниковую связь, резервную связь третьих, четвертых компаний. Но "Старлинки" остаются базовой инфраструктурой по линии фронта и думаю, все с ними будет хорошо и дальше", - добавил Федоров.
Россияне используют "Старлинки" на фронте: что известно
Как сообщал УНИАН, в феврале в сети начали писать, что российские оккупанты массово используют Starlink на оккупированных территориях Украины.
Илон Маск заявил, что ни один Starlink не продали России напрямую или косвенно. В украинской разведке ответили, что страна-агрессор закупает их в арабских странах. Кроме того, терминалы находятся в свободной продаже на территории России.