В частности, американскую систему используют захватчики в Донецкой области.

Оккупационные войска Российской Федерации действительно используют терминалы спутниковой связи Starlink в войне против Украины. Данную информацию подтвердило главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведчики опубликовали перехват разговора россиян.

"Радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й отшбр ВС РФ", - говорится в сообщении ГУР Минобороны в Facebook.

Отмечается, что 83-я десантно-штурмовая бригады РФ действуют в Донецкой области вблизи Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

Оккупанты используют Starlink на фронте - что известно

Украинские военные сообщили, что РФ начала массово использовать Starlink на фронте. При этом портал Defense One также подтвердил данную информацию. Терминалы Россия закупает через третьи страны.

Сама компания заявила, не ведет бизнес в РФ и работа Starlink на российской территории заблокирована. Правда, Москва может использовать эти системы на территории Украины для этого предоставляется ложный GPS-сигнал на терминал Starlink.

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