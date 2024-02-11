Это явление набирает системный характер.

Главное управление разведки подтвердило, что российские оккупационные войска начали использовать на захваченных территориях Украины терминалы Starlink.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина заявил, что это не единичные случаи - явление начинает набирать системного характера.

"Так, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системного характера", - рассказал спикер.

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Война в Украине - использование Starlink

На днях украинские военные написали в социальной сети Х о том, что РФ начала использовать системы Starlink на фронте. Раньше это были единичные случаи, с сейчас это стало массово.

Американский военный портал Defense One также подтвердил это. Терминалы РФ закупает через третьи страны. Сама компания на днях заявила, не ведет бизнес в РФ и работа Starlink на российской территории просто заблокирована. Впрочем, Москва по меньшей мере может использовать эти системы на территории Украины, считает Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона.

Россия может просто предоставить ложный GPS-сигнал на терминал Starlink, чтобы он подумал, что пользователь находится на подконтрольной Украине территории.

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