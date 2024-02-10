Москва может использовать системы в обход ограничений компании.

Российские войска действительно могут использовать системы Starlink на фронте, сообщает американский военный портал Defense One.

Впервые украинская сторона обнаружила системы Starlink в российских войсках "несколько месяцев назад", пишет портал со ссылкой на украинских военных. С тех пор использование Россией спутниковых систем на фронте только увеличивается.

"Когда их будут сотни, нам будет трудно жить", – сказал один из украинских военных.

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Системы РФ закупает через третьи страны, убеждены военные. "Я поражен, что они не сделали этого раньше", – сказал один из них.

"Использование Россией Starlink усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные, которым и так не хватает боеприпасов. Украинские артиллерийские подразделения, например, выпускают около 2000 снарядов в день", – пишут журналисты.

Сама компания на днях заявила, не ведет бизнес в РФ и работа Starlink на российской территории просто заблокирована. Впрочем, Москва по меньшей мере может использовать эти системы на территории Украины, считает Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона.

"Россия может просто предоставить ложный GPS-сигнал на терминал Starlink, чтобы он подумал, что пользователь находится на подконтрольной Украине территории", – сказал Кларк.

Издание также отмечает, что несколько российских компаний уже продают Starlinks на территории РФ для военных и гражданских нужд.

Starlink на фронте

Первые терминалы Starlink появились в Украине 26 февраля 2022 года. Тогда доступ Украине к ним предоставила компания SpaceX Илона Маска.

Впрочем, уже через полгода, в сентябре 2022 SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой профинансировать будущую работу терминалов в Украине. Миллиардер объяснил это тем, что компания должна тратить деньги не только на обеспечение бесперебойной связи, но и на киберзащиту от российских хакеров, которые постоянно пытаются взломать систему.

Впоследствии Илон Маск заявил, что очень боится "эскалации конфликта". Это, по его мнению, может привести к началу Третьей мировой войны, которая может привести к применению ядерного оружия.

На фоне этого, осенью прошлого года CNN сообщал, что Илон Маск якобы приказал отключить Starlink, чтобы сорвать украинскую атаку на Крым.

На днях украинские военные написали в социальной сети Х о том, что РФ начала использовать системы Starlink на фронте. По их информации, Кремль и раньше использовал Starlink на войне, но это были единичные случаи. Сейчас это стало массово.

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