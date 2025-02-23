В зоне боевых действий проблему с блокировкой "серых" Starlink имеют российские оккупанты, утверждает начальник ГУР.

Российским оккупантам пытаются блокировать "серые" Starlink в зоне боевых действий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал во время выступления на Форуме "Украина. Год 2025".

Буданов сказал, что американцы не блокируют работу терминалов Starlink. В то же время с такими проблемами сталкиваются российские захватчики в зоне боевых действий.

"По состоянию на сейчас никакой системной работы по блокированию украинского "Старлинка" нет. Пожалуйста, успокойтесь с этим вопросом. И наоборот, в период еще около полутора недель назад и до настоящего времени фиксируются случаи блокирования так называемых "серых" Starlink в районе зоны боевых действий, непосредственно зоны линии соприкосновения, с российской стороны", - подчеркнул Буданов.

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Он добавил, что такие случаи "реально есть, и они далеко не единичны". По словам Буданова, "были дни, когда отключали целые подразделения".

Угрозы блокировать Starlink: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, агентство Reuters 22 февраля предупредило, что США угрожают Украине отключить Starlink из-за соглашения об ископаемых. Такая угроза якобы прозвучала во время обсуждений между официальными лицами США и Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Тем временем министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша уже оплатила услуги спутниковой связи Starlink для Украины, и поэтому оснований для его отключения нет. Также министр заверил, что Польша и дальше будет платить абонплату за спутниковый интернет для Украины.

Впоследствии американский миллиардер Илон Маск сделал заявление относительно работы Starlink в Украине. Он опроверг информацию о возможном отключении доступа к спутниковой системе Starlink для Украины и обвинил агентство Reuters во лжи.

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