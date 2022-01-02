Большинство потерь среди оккупантов были небоевыми.

В течение 2021 года на Донбассе большинство потерь российско-оккупационных войск в живой силе и технике было небоевым. За год погибли и были ранены более 750 боевиков.

Об этом сообщил офицер разведки ВСУ Сергей Нещадим в Twitter.

Только в декабре в отдельных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты потеряли 44 человека. Все эти потери небоевые. Речь идет о 19 погибших и 25 раненых, а также одной единице военной техники.

С 1 января по 31 декабря 2021 года боевики потеряли 754 человека:

безвозвратные (200) - 318, из них 10 боевых и 308 небоевых;

санитарные (300) - 436, из них 8 боевых;

вооружение и военная техника - 14 единиц.

Читайте такжеНад частью Украины пролетел американский самолет-разведчик: раскрыта цель миссииК небоевым потерям относятся гибели в результате подрывов на взрывчатке, самоубийств, стрельбы и других инцидентов, которые привели к летальному исходу или ранений не в ходе боевых действий.

Сейчас украинские военные придерживают режима "тишины" на Донбассе, но ведут ответный огонь в случае атак противника.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия откроет контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе если Украина признает вакцину от коронавируса "Спутник V".

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