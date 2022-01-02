Ежедневно пересечь линию разграничения можно только через один КПВВ, отметили в МВД.

Российские оккупанты продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи контрольных пунктов въезда/выезда на востоке Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что, согласно решению Командующего операцией Объединенных сил, все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00. При этом оккупанты продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров.

По информации МВД, ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в "Станице Луганской". За неделю интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась на 9%. Всего за указанный период через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6 тыс. 553 человека, а на контролируемую территорию – 5 тыс. 512 человек.

Читайте такжеБоевики в последний день года обстреляли украинские позиции: погиб военныйНапротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 424 человека и 84 транспортных средства во временно оккупированную часть Донецкой области, в то же время 292 человека и 72 транспортных средства проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Через КПВВ "Счастье" проехали 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории Украины доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника общим весом более 28 тонн.

Также в министерстве напомнили, что правительство 29 декабря 2021 года отменило требование о самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия откроет контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, если Украина признает вакцину от коронавируса "Спутник V".

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