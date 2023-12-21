В 2024 году россияне планируют изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет.

Стали известны планы российских захватчиков по производству ракет и авиационных бомб на 2024-й год. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций в Telegram.

В частности, получен доступ к планам российского военно-промышленного комплекса на 2024-й год по изготовлению и поставке крылатых ракет и авиационных бомб.

"Согласно документам, которые Центр получил от неравнодушных, в следующем году россияне планируют изготовить и поставить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет", - отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о таком количестве ракет:

- Х-31пм (75 единиц);

- Х-59м2а (133 ед.);

- Х-38МЛ (150);

- Х-101 (167);

- Х-29ТД (46);

- Х-32 (разнообразных модификаций,112 ед.);

- ФАБ - 1500 (1000 ед.);

-С-8 (разнообразных модификаций, 195 тыс.);

- С-13дф (20 тыс.);

- УПАБ-1500 (191);

- АБСП-3000 (600).

"Заметим, что достоверность документов подтверждена из других источников. Поэтому можем констатировать факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелании идти на переговоры", - говорится в сообщении.

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