Министр не сомневается, что Украина одержит победу в войне с Россией.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявляет, что стратегическая цель Украины на следующий год - это освобождение временно оккупированного Крыма.

Об этом чиновник сказал в интервью изданию BILD. Глава оборонного ведомства выражает оптимизм на фоне сообщений о том, что война между Украиной и Россией зашла "в тупик". Министр уверен, что Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, может быть освобожденным в следующем году.

"Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель", - подчеркнул Умеров. По его убеждению, сейчас Россия находится на темной стороне истории, а режим президента РФ Владимира Путина осуждается всем цивилизованным миром. "Нет никаких сомнений, что одержим победу", - подчеркнул Умеров.

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В начале декабря Рустем Умеров в интервью FoxNews сказал, что украинские защитники уже прошли первую и вторую линии обороны оккупантов, и сейчас находятся перед третьей. По его словам, Украина имеет планы на 2024 год.

Он подчеркнул, что стратегически победой для Украины будет выход на границы 1991 года - включая Крым, Донбасс и Черное море.

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