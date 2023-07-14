Украинские воины провели "спецоперацию" на одном из островов Днепра.
Об операции сообщили Силы специальных операций. Отмечается, что после проведения аэроразведки одного из островов на реке Днепр, были обнаружены позиции противника и неизвестный предмет, который значительно ухудшал работу средств воздушной разведки Сил обороны.
Принято решение выдвинуться в район и уничтожить личный состав и в дальнейшем взять под контроль определенный район. После детального планирования, воины 73 морского центра ССО выдвинулись на двух лодках и совершили штурм позиций противника. Работу штурмовой группы закончили операторы FPV дронов.
"В результате операции уничтожена 1 лодка противника и 1 повреждена. Кроме того обезврежено 5 оккупантов", - говорится в сообщении.
Как отмечает Sky News, драматические кадры демонстрируют, как воины ССО используют скоростные катера и беспилотники. Украинский спецназ направлялся в сторону захваченного Россией острова, ведя огонь по мере приближения. Операцию снимал дрон. На одном из моментов видно, как россияне в панике бегут из наблюдательного пункта.
Разведывательное агентство социальных сетей Storyful обнаружило, что видео сняли в Белозерском районе, что на юге Херсонской области.
Контрнаступление ВСУ - последние новости
Крупное контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Украинские военные добились некоторых результатов в Донецкой и Запорожской областях. Например, в течение 13 июля ВСУ имели успехи на направлении Белая Гора-Андреевка, закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время есть хорошие новости с Мелитопольского направления: там за прошедшую неделю ВСУ продвинулись на 1,7 км. и продолжают вести наступательные действия. Таким образом, Нацгвардия готовит почву для расширения наступления под Авдеевкой.
Контрнаступление ВСУ идет медленно, но, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, успешно.