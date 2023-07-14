Вероятно, остров расположен в Херсонской области.

Украинские воины провели "спецоперацию" на одном из островов Днепра.

Об операции сообщили Силы специальных операций. Отмечается, что после проведения аэроразведки одного из островов на реке Днепр, были обнаружены позиции противника и неизвестный предмет, который значительно ухудшал работу средств воздушной разведки Сил обороны.

Принято решение выдвинуться в район и уничтожить личный состав и в дальнейшем взять под контроль определенный район. После детального планирования, воины 73 морского центра ССО выдвинулись на двух лодках и совершили штурм позиций противника. Работу штурмовой группы закончили операторы FPV дронов.

"В результате операции уничтожена 1 лодка противника и 1 повреждена. Кроме того обезврежено 5 оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отмечает Sky News, драматические кадры демонстрируют, как воины ССО используют скоростные катера и беспилотники. Украинский спецназ направлялся в сторону захваченного Россией острова, ведя огонь по мере приближения. Операцию снимал дрон. На одном из моментов видно, как россияне в панике бегут из наблюдательного пункта.

Разведывательное агентство социальных сетей Storyful обнаружило, что видео сняли в Белозерском районе, что на юге Херсонской области.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Крупное контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Украинские военные добились некоторых результатов в Донецкой и Запорожской областях. Например, в течение 13 июля ВСУ имели успехи на направлении Белая Гора-Андреевка, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время есть хорошие новости с Мелитопольского направления: там за прошедшую неделю ВСУ продвинулись на 1,7 км. и продолжают вести наступательные действия. Таким образом, Нацгвардия готовит почву для расширения наступления под Авдеевкой.

Контрнаступление ВСУ идет медленно, но, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, успешно.

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