У них "нет ничего", что указывало бы на то, что по ней была выпущена ракета.

Соединенные Штаты Америки не передавали украинской армии вооружений, которыми она могла бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Новофедоровке.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин со ссылкой на заявление представителя Минобороны США на брифинге для американских СМИ.

"США не давали Украине никакого оружия, которым можно было бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Крыму", - цитирует журналист представителя Пентагона.

Кроме того, он отметил, что у американского Минобороны "нет ничего", что указывало бы на то, что по российскому аэродрому была запущена ракета.

Напомним, по данным США, в результате взрывов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму уничтожен ряд российских истребителей, истребителей-бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и складов боеприпасов.

В Великобритании считают, что было уничтожено восемь российских бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-30.

Как сообщал УНИАН, серия взрывов на военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке прозвучала 9 августа. Известно, что с этой базы самолеты атаковали Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Министерстве обороны РФ заявили, что на военном объекте просто взорвались боеприпасы.

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