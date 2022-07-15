HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Соединенные Штаты отметили эффективное использование Украиной американских дальнобойных систем залпового огня HIMARS.

Об этом во время заседания Постоянного совета этой организации в Вене заявил глава миссии США при ОБСЕ Майкл Карпентер, цитирует Укринформ.

"В новостях много обсуждается предоставление HIMARS. Это высокоточные артиллерийские системы, которые успешно использует для защиты от агрессора. Как заявил министр обороны Украины, HIMARS – это "переломный момент на поле боя". Мы, конечно, на это надеемся", - сказал он.

Карпентер подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет оказывать ВСУ военную помощь, поскольку "она имеет решающее значение для победы Украины".

По его словам, с начала российского вторжения общая военная поддержка Украины со стороны США достигла 7,32 млрд долларов.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска российские войска взяли, по словам представителей военно-политического руководства РФ, "оперативную паузу". Однако наступление врага на востоке Украины продолжается.

14 июля ВСУ успешно отбили несколько попыток штурма противника на Донбассе и на юге.

На Харьковском направлении россияне по-прежнему пытаются удержать занятые позиции и не допустить выход украинской армии на украинско-российскую границу.

В то же время резкое перенос боевых действий снова в Киевскую область невозможно, заверил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

ВСУ восстановили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. Вместе с тем большая часть области все еще находится под временной оккупацией.

В четверг, 14 июля, враг в очередной раз совершил военное преступление, выпустив по гражданской инфраструктуре Винницы ракеты "Калибр". По состоянию на вечер четверга было известно о 23 погибших (в том числе троих детей).

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