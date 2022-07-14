Пока данные по ликвидированным оккупантам еще уточняются, но в "списке HIMARS" уже много рашистов.

Точными ударами по командным пунктам благодаря РСЗО HIMARS украинские военные разбили немало козырных карт в колоде армии РФ. По предварительной информации, достали и до командования 22 армейского корпуса. Точно подтверждена ликвидация командира 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Сергея Кенса.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, Сергей Кенс командир бригады в оккупированном Крыму был назначен в 2019 году. На тот момент за его плечами были Чечня, Адыгея, Дагестан и скандал в СМИ.

Так, в 2014 году издание "Настоящее время" проводило расследование. Военных майкопской бригады, отказавшихся воевать на Донбассе, судили. Инициатором возбуждения уголовного дела был командир 33-й бригады Сергей Кенс.

"В Украине, как сообщает сайт "Миротворец", Кенс причастен к геноциду украинского народа, он учавствовал в зверствах в Мариуполе, отдавать приказы расстреливать добровольцев и чиновников", - отмечают журналисты.

Еще одна похоронка отправится также в Крым. О ликвидации полковника Сергея Аврамченко сообщил в соцсетях его учитель и разместил фото. Крымчанин Аврамченко - замкомандира по воспитательной работе. В 2014-м он изменил присяге и был тем человеком, который собственноручно в части опустил флаг Украины и поднял триколор.

"Именно в таком своем формате, именно в таком названии, 22 корпус, данное образование существует с 2017 года. Основные задачи, которые возложены на этот корпус, - осуществление береговой охраны Крыма и оказание поддержки десанту, флоту", - говорит военный эксперт Александр Коваленко и добавляет, что это - корпус предателей. Сейчас они принимают участие в оккупации Херсонской области.

Полный список "двухсотых" при погонах разведчики еще уточняют. Речь идет о сотнях убитых и раненых.

Как сообщал УНИАН, Украина договаривается с США о поставках ракет большей дальности для HIMARS.

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