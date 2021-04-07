Россия хотела отразить себя в итоговом заявлении в более выгодном свете.

На срочном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на словах подтвердили приверженность режиму прекращения огня, но соответствующее письменное заявление не приняли из-за позиции Российской Федерации.

Как сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в социальной сети Facebook, 7 апреля состоялась экстренная встреча ТКГ, которая была проведена по инициативе Украины.

В частности, единственным рабочим вопросом стало возвращение к строгому соблюдению договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020 года.

В этой связи сказано, что стороны подтвердили, во-первых, "готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнение договоренностей от 22 июля 2020 года", а также во-вторых, что "не осталось никаких дополнительных условий для этого".

При этом, отмечается, что "совместного заявления по факту, которое предложил координатор подгруппы по безопасности, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик, и в пользу принятия которой высказалась украинская сторона, не приняли".

"Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые, по нашему мнению, имели замысел показать ее в более выгодном для нее свете", - отмечается в сообщении.

"Наша позиция: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме соблюдаем режим прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения", - заявила украинская делегация.

Следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

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Обострение на Донбассе и заседание ТКГ

6 апреля украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание ТКГ в связи с обострением ситуации на востоке страны.

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи шумов четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения. 6 апреля на линии фронта погибли двое украинских бойцов.

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Автор: Виталий Саенко