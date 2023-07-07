Количество отказов от участия в боевых действиях растет, констатирует Генштаб.

В подразделениях врага продолжают фиксировать массовые отказы от участия в боевых действиях. В Запорожской области воевать отказались десятки российских военных, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 оккупантов отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях, они поплатились за это.

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"После этого они были взяты под стражу и перемещены в здание Розовского районного суда", – проинформировали в Генштабе.

Дезертирство в армии РФ - что сообщалось

Случаи дезертирства среди личного состава российских оккупантов – не редкость. Еще в прошлом году представитель Генштаба ВСУ Алексея Громова сообщал, что в Луганской области ежедневно ловят до 50 российских дезертиров.

Ранее было известно о многочисленных отдельных случаях бегства российских оккупантов. В частности, в апреле сбежали полсотни военных в Старобельском районе Луганской области

В мае два десятка новоприбывших оккупантов сбежали на похищенном КамАЗе из населенного пункта Сватово, еще несколько десятков завербованных бывших зеков бежали из Лисичанска.

В начале текущего месяца случай массового побега военных зафиксировали в Запорожской области. Около 50 этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии не только отказались воевать, но и вывели из строя вооружение.

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