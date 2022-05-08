Захватчики жалуются на неэффективность своих атак.

Морально-психологическое состояние личного состава российских оккупантов в Украине остается низким.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в вечерней сводке Facebook 8 мая.

"Отмечается системное употребление алкогольных напитков и дизертирство. Личный состав подразделений неприятеля жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины в районе Гуляйполе", – говорится в сообщении.

Напомним, вражеские войска активизировали боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях:

"В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей".

Кроме того, как сообщили в Генштабе, враг сосредоточился на уничтожении аэродромной инфраструктуры, чтобы сделать невозможными действия украинской военной авиации.

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