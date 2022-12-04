По словам главы ОП, добровольцы погибли, оказавшись в окружении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что в боях под Бахмутом погибли пятеро грузинских добровольцев. Командир ранен.

Как отметил Ермак в Telegram воины из 57 бригады оказались в окружении. Они сражались бок о бок с украинскими побратимами. Оборона Бахмута продолжается.

Ермак подчеркнул, что жестокие бои идут каждый день, враг бросает в бой все, что может. Постоянно работает артиллерия, а картины вокруг напоминают Первую мировую.

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"Они кладут своих сотнями без идеи, без чести... Наши воины и добровольцы сдерживают нашествие. К сожалению, мы также теряем своих. В течение последних дней в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. Известно о раненом грузинском командире и пятерых погибших грузинских бойцах. Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом", - отметил Ермак.

Глава ОП принес соболезнования грузинским братьям и поблагодарил за то, что "в эти дни мы бьемся вместе".

"Должны победить ради свободы, ради Украины и Грузии. И отомстить. Потому что враг у нас один. Бахмут - город титанов", - добавил Ермак.

Гибель грузинских добровольцев: что известно

Накануне стало известно о гибели под Бахмутом пятерых грузин: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мераба Аладашвили. Еще раньше стало известно о гибели другого добровольца, Джабы Хоперии.

По состоянию на 4 декабря в боях на стороне Вооруженных Сил Украины погибли 33 грузина. Большинство из них воевали в составе "Грузинского легиона".

"Грузинский легион" - один из иностранных добровольческих войск, вставших на защиту Украины в войне с Российской Федерацией. Сейчас его главная задача - уничтожение командных центров и российской логистики. Бойцы "Грузинского легиона", которые воюют на стороне Украины против РФ, считают борьбу Украины своей.

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