"Кадыровцы" предали свою страну, они предали Кавказ и свой народ, считает Мамулашвили.

Мамука Мамулашвили основатель и командир Грузинского национального легиона, который помогает Украине защищаться от врага, рассказал о "кадыровцах". Они лишь "пиарятся" и являются предателями.

Об этом Мамулашвили рассказал "24 канала".

В Грузинский национальный легион входят не только грузины. Также среди добровольцев есть много британцев, американцев. Всего в Легионе есть представители 32 стран.

"Легион сейчас входит в состав Сил Специальных операций и находится на юго-востоке Украины практически на всей линии фронта. Нас достаточно, чтобы мы охватывали линию фронта", - рассказал Мамулашвили.

Он отметил, что между военными из РФ и мобилизованными в армию оккупантов жителями самопровозглашенных псевдореспублик нет никакой ментальной разницы. Они ничем не отличаются по уровню подготовки.

А "кадыровцы", рассказал Мамулашвили, просто "пиарятся" на войне. Они отделены от российских военных.

"Что касается кадыровцев, то они просто пиарятся на этой войне. Они отстранены от российских войск. У кадыровцев свое направление – пиариться за счет смертей россиян и даже за счет своих. Люди, предавшие свою страну, способны абсолютно на все. Это предатели Кавказа и своего народа", - подчеркнул Мамулашвили.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российский генерал-кадыровец "засветился" в бронежилете ВСУ.

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