Командир сообщил, что благодаря его легиону было освобождено несколько украинских сел.

"Грузинский легион" - один из иностранных добровольческих войск, которые стали на защиту Украины в войне с Российской Федерацией. Сейчас его главная задача - уничтожение командных центров и российской логистики.

Об этом командир легиона Мамука Мамулашвили рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мы занимаемся уничтожением командных центров, уничтожением российской логистики. И это не секрет. У нас достаточно направленная специфика и очень удачно спланированная", - отметил воин.

По его словам, для его легиона война с Россией началась в 2014 году.

"В Украину я приехал в 2014 году. И "Грузинский легион" практически начал существовать с 2014-го. Для нас было принципиально важно помочь Украине, когда мы чувствовали, что начнется война. Приехали несколько офицеров, которые помогали украинцам проходить тренинг и принимали участие в боевых действиях с 2014 года, уже с начала войны", - рассказал военный.

По его словам, с тех пор никаких изменений в ведении войны он не видит.

"Просто Россия начала использовать крупнокалиберное оружие, ракеты и авиацию. То есть для нас, военных, существенной разницы не произошло", - говорит Мамулашвили.

Он подчеркнул, что Украина – стратегический партнер Грузии, и была единственной страной при первой российской агрессии после развала СССР в Грузии открыто помогла и посылала своих добровольцев, многие из которых погибли, защищая суверенитет Грузии.

"Это был принципиальный вопрос для нас – приехать и помочь", - отметил Мамулашвили.

Командир сообщил, что благодаря его легиону было освобождено несколько украинских сел.

"О специфике и конкретной операции я, к сожалению, не могу говорить сейчас. После окончания войны, думаю, будет более открытая информация", - заявил грузинский военный.

Ранее в Сети показали, как грузинский легион ВСУ уничтожил российскую бронетехнику с расстояния 5 км из ПТРК "Стугна-П".

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