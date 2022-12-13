Береговая линия – под контролем украинских сил.

На береговой линии Никополя сработали установленные ВСУ минные заграждения, призванные предотвратить высадку российского десанта.

Как сообщил в Telegram глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, местные слышали серию взрывов сегодня около 21:00.

Пострадавших среди местного населения нет. Впрочем, Евтушенко намекнул, что потери могут быть у россиян.

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"На вопрос о количестве пострадавших и кто именно попал на минное поле – бойцы ответили, что жители города не пострадали, но раки будут довольны", – написал Евтушенко.

По его словам, береговая линия – под контролем украинских сил.

"Все нормально, уже никто никуда не плывет", – намекнул Евтушенко.

Взрывы в Никополе

Из-за своей близости к линии фронта Никопольский район ежедневно страдает от артиллерийского террора русских. Враг хаотично обстреливает близлежащие населенные пункты – попадая в жилые дома и коммуникации.

В ночь с 12 на 13 декабря было зафиксировано 7 обстрелов РФ Днепропетровской области.

Война в Украине – главное

Россияне сосредоточились на захвате Донецкой области и удерживании логистических путей в Луганской области. Самые ожесточенные бои продолжаются под Бахмутом, где, по словам защитников, враг отправляет "на мясо" сотни военных ежедневно.

СМИ констатируют сокращение боеприпасов россиян, из-за чего Москва отправляет своим войскам БК "40-летней давности".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 95 260 захватчиков и тысячи единиц вражеской техники.

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