Украинцев предупредили о вероятных фейковых видео с руководством страны.

В сети появилось видео с фальшивым Путиным, который якобы рассказывает о достижении мира после развязанной в Украине войны.

На самом деле президент России такого не говорил. Это фейковое видео создал искусственный интеллект. Ролик разместил в своем Facebook Зураб Аласания.

Так украинцам хотят показать, что российские оккупанты могут создать подобные фейковые видео, например, с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы будет "объявлять капитуляцию".

"Дипфейк нам об измене Зеленского, говорите?"- подписал ролик Аласания.

Ранее в Службе безопасности Украины предупредили о возможном распространении фейка, что якобы украинское руководство и правительство сдали страну.

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