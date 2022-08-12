Они не соглашаются даже за повышение зарплаты в 6-8 раз и дополнительные льготы.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России массово отказываются ехать на войну в Украину. Они не соглашаются даже за повышение зарплаты в 6-8 раз и дополнительные льготы.

Соответствующей информацией поделились авторы Telegram-канала "Можем объяснить" со ссылкой на источник в ФСБ.

РФ пытается сформировать на временно оккупированных территориях Херсонской, Харьковской и Запорожской областей новые подразделения спецслужбы. Нужны военные контрразведчики, причем на всех уровнях: от помощников дежурного коменданта до оперативников и руководителей среднего звена.

Желающих отправиться в Украину крайне мало, поэтому в ФСБ стараются давить на сотрудников, под которыми "шатается кресло". Если человек на грани увольнения или "предупрежден о неполном служебном соответствии", то ему предлагают уехать на войну. Обзваниваются и бывшие работники спецслужбы, которые лишись своего места по дискредитирующим основаниям.

Однако усилия почти ни к чему не приводят. Источник сообщил, что люди отказываются, хоть им и предлагают большие деньги: "Из 200 человек, которых обзвонили, только трое сказали, что подумают. И это несмотря на обещания огромных выплат и льгот".

Сотрудникам ФСБ обещают платить от 450 до 600 тысяч рублей в месяц, если они согласятся на "командировку". Это в 6-8 раз больше, чем зарплата по контракту.

"Многие "покупают здоровье". Нужная справка из ведомственной поликлиники стоит 300-400 тысяч рублей. Многие приносят справки, что необходим уход за близкими. Понятно, что это поводы, но с такими справками юридически никто не может их отправить. Кроме того, в начальстве боятся волны недовольств и судебных тяжб", — сообщил собеседник МО.

Отказы стали следствием измотанности. Спецслужба находится "в усилении" пять месяцев, а отпуска отменены. Однако внутренний отдел безопасности ФСБ внимательно следит за настроениями среди сотрудников. Если кто-то высказывается против так называемой "спецоперации", с ним сразу проводят профилактические беседы. Были также показательные ссылки на Дальний Восток и в Анадырь. Тем временем в ФСБ хотят смягчить условия для набора людей. Согласно новому проекту указа, в спецслужбе смогут работать сотрудники со средним образованием и без опыта срочной службы.

"Тут не просто голод. Сотрудники пачками пишут рапорты на увольнения. Однако из системы можно уйти либо вперёд ногами, либо с шлейфом уголовного преследования", — подытожил источник.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о ликвидации высшего офицера ФСБ — подполковника центра спецназначения Николая Горбаня.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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