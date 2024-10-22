Кроме того, войска КНДР также могут привлечь к тренировкам, чтобы они приобретали боевые навыки в условиях реального вооруженного конфликта.

Солдаты Северной Кореи могут появиться на фронте в Украине. Неизвестно, какую роль будут выполнять северокорейские войска, однако, учитывая тактику России, которая пренебрегает потерями среди личного состава, их могут отправить для зимних штурмов, например, на Покровск или другие важные точки восточного фронта Украины, пишет The Guardian.

По мнению Сэма Крэнни-Эванса из исследовательского центра Royal United Services Institute, северокорейские войска могут выполнять различные задачи: от материально-технического обеспечения на линии фронта, включая транспортировку боеприпасов и копание укреплений, до работы в тылу или даже внутри России, чтобы высвободить больше российских военных. Их также могут привлечь к тренировкам, чтобы они приобретали боевые навыки.

Северокорейские войска могут научиться многому, особенно тому, как дешевые беспилотники влияют на поле боя в Украине, ограничивая возможность скопления войск и повышая бдительность.

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Помимо военных аспектов, этот союз приносит обеим сторонам политическую выгоду. Сближение России и Северной Кореи укрепляет "ось потрясений", в которую входят Россия, Китай, Иран и Северная Корея, и эти страны стремятся бросить вызов западному военному доминированию.

Как отметил Ричард Фонтейн, исполнительный директор Центра новой американской безопасности, Россия оказывает Пхеньяну политическую поддержку, которую ранее предлагал только Пекин, а также может передать ракетные и подводные технологии.

Южнокорейская разведка обнаружила еще одну важную деталь. По их данным, с августа прошлого года Северная Корея осуществила 70 поставок боеприпасов в Россию, среди которых снаряды, ракеты и противотанковые средства - всего около 8 миллионов единиц, включая важные для Москвы 152-мм и 122-мм снаряды.

Эти поставки происходят на фоне неопределенности относительно будущей военной помощи Украине со стороны США из-за предстоящих выборов, а Европа пытается увеличить собственное производство боеприпасов. Кредит в размере 50 миллиардов долларов для Украины от стран G7 может помочь облегчить некоторые трудности, но неизменная решимость России продолжать войну и укреплять связи с Северной Кореей свидетельствуют, что вызовы для Киева остаются значительными.

Война в Украине - роль КНДР

КНДР отправит на помощь российской оккупационной армии 12 тысяч своих военнослужащих. Как пишут СМИ, теперь Сеул рассматривает возможность отправки в Украину офицеров разведки и экспертов по тактике Северной Кореи.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что военные из Северной Кореи уже участвуют в войне РФ против Украины. Ожидается, что Российская Федерация отправит военных из Северной Кореи на поле боя в Курскую область.

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