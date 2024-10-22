Москва изо всех сил пытается снизить напряженность в отношениях с Сеулом.

Недавно появилась информация, что в Россию прибыли военные из Северной Кореи. Теперь Кремль опасается, что в ответ на это Южная Корея окажет Украине военную помощь.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Москва изо всех сил пытается снизить напряженность в отношениях с Сеулом. На фоне усиления сотрудничества РФ и КНДР, южнокорейский МИД вызвал посла России Георгия Зиновьева. Россияне пытались показать это как обычную добровольную встречу, а не дипломатический вызов, добавляя, что сотрудничество между РФ и КНДР "не направлено против интересов безопасности" Сеула.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пытался заверить, что это сотрудничество "не должно вызывать беспокойства" у других государств, а саму информация о присутствии северокорейских войск в России назвал "противоречивой".

Видео дня

По мнению аналитиков, поведение представителей Кремля демонстрирует, что руководство РФ очень обеспокоено перспективой потенциального поворота Южной Кореи в сторону предоставления Украине необходимой военной поддержки. Это указывает на беспокойство Москвы относительно последствий ухудшения отношений с Сеулом для интересов безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Ранее Россия пыталась добиться благосклонности Сеула, чтобы смягчить последствия своей растущей зависимости от Северной Кореи", - добавили эксперты.

Война в Украине - роль КНДР

Согласно данным разведки Южной Кореи, КНДР отправит на помощь российской оккупационной армии 12 тысяч своих военнослужащих.

Как пишут СМИ, теперь Сеул рассматривает возможность отправки в Украину офицеров разведки и экспертов по тактике Северной Кореи.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что военные из Северной Кореи уже участвуют в войне РФ против Украины. Ожидается, что Российская Федерация отправит военных из Северной Кореи на поле боя в Курскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: