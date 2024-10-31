На каждом этапе организации войска, Украина сталкивается с вызовами, которые связаны с характером боевых действий в Украине, рассказал военный.

Украине стоит работать с причинами большого количества СОЧ (самовольного оставления части) в подразделениях и параллельно прорабатывать последствия.

Такое мнение в эфире "Радио NV" высказал Дмитрий Кухарчук - командир второго штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Он добавил, что причина большого количества СОС заключается в неправильной организации войска.

"Когда мы говорим о ВСУ, то организация войска зависит от каждого этапа - идеологической стратегии государства, которая потом перерастает в рекрутинг. Затем из учебных центров, где дается людям базовая военная подготовка. В организации непосредственно подразделения, который включает организационную штатную структуру, быт и многие другие вещи, связанные с жизнью ВСУ. Планирование и выполнение боевых задач", - сказал Кухарчук.

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Он добавил, что на каждом из этих этапов перед Украиной стоят вызовы, связанные с характером боевых действий в Украине. Поэтому, чтобы решить проблему, по мнению Кухарчука, Украина должна работать с каждым перечисленным этапом. Военный объяснил:

"Начиная с идеологической стратегии государства. Когда государство, имея определенный отрыв от украинского народа, не дает ответа, что их ожидает дальше. Диалог есть, нельзя сказать, что его нет в полной мере. Но он абсолютно искажен. И люди ответы на эти вопросы не получают. А если они не получают ответы на эти вопросы, они начинают задавать вопросы - а почему мы должны идти воевать?"

По словам военного, если речь идет о процессе подготовки военного, то он должен включать не только боевую, но и морально-психологическую компоненту. Которая в комплексе готовит бойца к выполнению задач на фронте.

"Далее идет процесс планирования и выполнения боевых задач. Все это должно учитывать современный характер боевых действий. Оно важно, потому что командиры подразделений, которые готовились к управлению подразделений - столкнулись с такими случаями, с которыми они не столкнулись бы в предыдущих войнах. Ведь все выглядело по-другому. И процесс организации бойца должен выглядеть иначе. Поэтому и причины СОЧ могут быть разными", - пояснил Кухарчук.

СЗЧ в Украине - что известно

Ранее об увеличении количества СВЧ в стране сообщил председатель Верховного суда Станислав Кравченко. Он также добавил, что в Украине выросло количество дезертирства и невыполнения приказов.

Официальных цифр количества СЗЧ в Украине нет. Однако, по данным СМИ, речь идет о десятках тысяч военнослужащих, которые ушли в СВЧ только в течение 2024 года. По данным "Украинской правды", количество таких случаев выросло почти в шесть раз, если сравнивать с 2022 годом.

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