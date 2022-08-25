По меньшей мере два оккупанта погибли. Есть много раненых.

Российский оккупант рассказал жене, как захватчики подорвались на собственных минах. По его словам, останки "выковыривали" из стенок машины.

Об этом говорится в перехвате, опубликованном Главным управлением разведки МО Украины.

Россиянин рассказал своей жене, что он уже "на зоне чилил", но попросил не задавать лишних вопросов, ведь якобы не может комментировать причины.

Кроме того, оккупант рассказал о колоссальных потерях, которые Россия активно скрывает. По его словам, "вторая армия мира" настолько "профессиональная", что охотно подрывается на собственных минах.

"Пацаны выходили. Там два двухсотых и много трехсотых. Прямо на своих... на своих же опять, на своих же минах, на своих же минах, нах*уй. Так выковыривали, нах*у, по стенкам в машине остатки", - поделился оккупант.

Жена лаконично отреагировала: "Ужас".

Как сообщал УНИАН, ранее двое российских оккупантов обсудили удары по Антоновском мосту в Херсонской области Украины, а также огромные потери, которые командование скрывает от русских.

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