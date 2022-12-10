Аэродром в Джанкое стал главным транспортным хабом для южной группировки русских

10 аэродромов и две авиабазы Крыма сейчас в активном пользовании оккупантов. Это подтверждают спутниковые снимки Planet Labs.

Как пишет Радио Свобода, на каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве усиливают разрушительный эффект.

На аэродроме в Джанкое, ставший главным логистическим хабом для южной группировки ВС РФ, нашли как минимум три склада с боеприпасами, более полусотни вертолетов (Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8) и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов.

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Также, анализируя снимки от Planet Labs, журналисты заметили, что аэродром, кроме вертолетов, очень часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

Рядом с Севастополем расположен аэродром Бельбек. Еще в 2018-м Россия удлинила здесь взлетно-посадочную полосу для стратегических бомбардировщиков. Но таких экземпляров там пока нет.

На аэродроме в Гвардейском сосредоточены Су-25 и бомбардировщики Су-24. Ремонтируют Су-25 на авиазаводе в Евпатории.

Взрывы в Крыму - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои.

В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.

В гневе оккупанты усилили преследование жителей Крыма, высказывающих поддержку Украине.

Россия оккупировала Крым в 2014 году, с тех пор Кремль превратил его в сплошную военную базу, готовясь к будущей агрессии против материковой Украины.

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