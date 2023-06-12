К берегу может прибивать якорные мины и мины-"лепестки".

В мусоре, который снесло водой после уничтожение российскими оккупантами Каховской ГЭС и который сейчас прибивает к побережью, могут быть взрывоопасные предметы.

"В кучах мусора, даже в обломках суши, которая дрейфует и приносится к морскому побережью, среди остатков бытовых предметов, любых конструкций могут быть опасные предметы, снесенные с позиций, полевых складов БК, оборонительных полос, которые настроили россияне на левом берегу. Там может быть все что угодно", - подчеркнула пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

В частности, к берегу может прибивать якорные мины, мины-"лепестки", которые очень коварны и опасны, поскольку взрываются при малейшем прикосновении.

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"Нельзя самостоятельно организовывать даже сбор того мусора, который принесло к берегу. Необходимо обращаться к специалистам - пиротехникам, взрывотехникам, чтобы обследовали местность и только после того, как дали заключение, можно включать добрую волю и очищать побережье", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что этот мусор может быть не только на побережье Херсонской и Николаевской областей, но и в Одесской области.

Последствия уничтожения Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, российские интервенты утром 6 июня взорвали Каховскую дамбу. Вода на своем пути подтапливалась населенные пункты, а также смывала дома, мины и технику россиян.

Сейчас на одесском побережье наблюдается опреснение моря и большое завышение показателей по содержанию железа. К побережью Одесской области течением сносит много обломков, мусора, трупы погибших животных, российские пехотные мины.

В Херсонской области запретят купание в водоемах, а также вылов и продажу рыбы из-за высокой концентрации вредных веществ в воде.

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