Пограничники показали, что приплыло в Одесскую область и предупредили о минной опасности.

В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида, устроенного в результате подрыва Каховской ГЭС.

Как говорится в сообщении пограничников, теперь море превращается в свалку и кладбище животных. "В нем плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили. Начинается мор рыб", - рассказали детали в ГПСУ.

При этом, в ведомстве напомнили, что также вода несет мины и боеприпасы. "Просим граждан не пренебрегать собственной безопасностью и, при обнаружении опасных предметов, обращаться в компетентные службы", - призвали пограничники.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопленными оказались десятки населенных пунктов, в том числе и Херсон. Украина начала эвакуацию людей с подконтрольных ей территорий. А с оккупированных территорий россияне не позволили людям уехать.

Более того, во время эвакуации россияне начали бить по местам массового скопичения людей, которые намеревались уехать.

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