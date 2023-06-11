По словам генерала, оккупанты так боялись контрнаступления ВСУ и не знали, откуда оно начнется, что прибегли сейчас к такому теракту.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко напомнил, что осенью 2022 года украинские власти заявили, что ей известно о планах оккупантов взорвать дамбу Каховской ГЭС.

"В апреле 2023 года мы заметили, что россияне отводят свои войска от береговой линии на оккупированной территории Херсонской области. И тогда мы пытались понять, почему это происходит", - вспомнил Цаплиенко в эфире ТСН.Тиждень на канале 1+1.

30 мая 2023 года Россия принимает крайне странное постановление о запрете расследования аварий на гидротехнических сооружениях, которые произошли в результате военных действий, диверсий и терактов. "И сложился этот пазл уже 6-го июня этого года...",- говорит журналист.

У него спросили, что же стало "спусковым крючком" для рашистов именно сейчас? Ответ на этот вопрос военкор нашел у украинского генерала.

"Цель - сорвать нашу наступательную операцию. Учитывая, что они не смогли понять наши замыслы до конца, подорвав дамбу, они сделали барьерный рубеж и этим не допустили нашего наступления с этой стороны. И смогли снять определенное количество своих частей, чтобы перебросить их на Запорожское направление против нашей группировки", - заявил заместитель министра обороны Украины генерал Александр Павлюк.

Россия подорвала Каховскую ГЭС 06.06.2023

В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и плотину. В "Укргидроэнерго" заявили, что гидроэлектростанцию невозможно восстановить.

В результате подрыва рашистами Каховской ГЭС возникла экологическая катастрофа, вода из водохранилища затопила ряд населенных пунктов, из них объявлена эвакуация. На оккупированном левом берегу Херсонщины люди оказались в ловушке: захватчики не дают им эвакуироваться.

Президент Зеленский отмечал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит ВСУ на пути к деоккупации собственных территорий.

На днях в сети показали, как исчезло Каховское море, также в "Укргидроэнерго" опубликовали фото очевидцев, как сегодня выглядит Каховская ГЭС.

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