На одесском побережье наблюдается опреснение моря и большое завышение показателей по содержанию железа.

Из-за теракта на Каховской ГЭС наблюдается значительное загрязнение побережья Черного моря в Одессе.

Как сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, 10 июня специалистами Инспекции отобраны пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже "Ланжерон" и на 16 ст. Большого Фонтана.

"По результатам лабораторных исследований выявлено превышение. Новая Дофиновка в 1,6 раза превышено содержание взвешенных веществ и общего железа - в 9 раз. На" Ланжероне" железо завышено в 5,2 раза, на Большом Фонтане - в 3,4 раза, а в 1,1 раза", - рассказали в инспекции.

Кроме того, во всех трех "точках" зафиксировано снижение солености морской воде почти втрое.

Загрязнение Черного моря - главное о последствиях Каховского ГЭС

По словам экологов, жидкость с избыточным содержанием железа вредна для кожи. Нельзя мыться водой с железом: после мытья ощущается стянутость и сухость кожи, развиваются различные дерматиты и воспаления. Если используется вода с железом, волосы становятся жесткими, ломкими, с липким налетом.

Зависшие вещества - показатель, характеризующий количество примесей, задержанных на бумажном фильтре при фильтровании пробы. Это один из важнейших технологических показателей качества воды, позволяющий оценить количество осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.

Теракт на Каховской ГЭС российские военные совершили в ночь на 6 июня. Из-за разрушения дамбы произошла техногенная катастрофа, затоплены (подтоплены) десятки населенных пунктов. Уничтожены заповедники, гибнут люди и животные.

К побережью Одесской области течением сносит много обломков, мусора, трупы погибших животных, российские пехотные мины.

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