Захватчик не позволял односельчанам забрать тело погибшего, а затем приказал похоронить его в условленном месте.

Удалось идентифицировать российского снайпера, убившего гражданского в Киевской области. Это Олег Ильин - снайпер 15-й отдельной мотострелковой "Александрийской" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее данным, Ильин служил в бригаде, которая входит в состав так называемых российских "миротворческих" войск. Его личность Киевская областная прокуратура и следователи СБУ установили, что в феврале во время оккупации села Победа на Киевщине.

"Этот российский "миротворец" убил 53-летнего местного мирного жителя. Безоружный гражданин просто возвращался домой. Несколько дней с мужчиной не было связи, пока друг не нашел его тело с простреленной головой в парке неподалеку от позиций, где дежурили захватчики. Оккупанты еще 9 дней не давали односельчанам забрать жертву. Только потом разрешили похоронить в указанном ими месте в том же парке", - рассказала Венедиктова.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы этот военнослужащий РФ получил статус подозреваемого в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Как сообщал УНИАН, украинских полицейских Донецкой области и Мариуполя, которые добровольно перешли на сторону российских оккупантов, удалось идентифицировать.

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