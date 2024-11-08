Украина имеет надежную защиту в районе Белогоровки, благодаря чему нам удается удержать эту территорию, считает эксперт.

Россиянам важно обойти Славянск с северо-востока, именно поэтому они активно штурмуют позиции Сил обороны Украины на Северском направлении.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал Роман Свитан - военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

"Для этого им надо решить вопрос по Северскому фронту, включая Белогоровку. А мы до сих пор удерживаем Белогоровку. Удерживаем это направление довольно серьезно. Это Кременские леса, район Кременной. Они пытаются двигаться на Торское в сторону Лимана, чтобы пересечь Черный Жеребец - реку. В целом это Северское направление с общим стратегическим направлением в сторону Славянска. Поэтому они и с Часового Яра будут пытаться двигаться, чтобы с юга заходить с юга. Славянск невозможно взять с одной стороны, только ворвутся. Им надо такие клещи организовать. И сейчас этим россияне и занимаются", - сказал Свитан.

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В то же время эксперт добавил, что Силы обороны "пристреляны" на этом направлении. Также, там удачно работает артиллерия, и качественно заминированы участки. Благодаря этому, по словам эксперта, украинским защитникам удается сдерживать натиск врага.

Кроме того, эксперт отметил уничтожение большой российской колонны на этом направлении, о чем ранее сообщали российские пропагандистские ресурсы. В частности отмечалось, что командование РФ бросило в бой четыре батальона, не обеспечив им прикрытие и поддержкой артиллерии.

"Это больше половины бригады. Четыре батальона - это более 2 тысяч российских террористов. Это та цифра, которой россияне оперируются на Северском направлении", - сказал Свитан.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне стало известно, что российские захватчики пошли в новое наступление в Курской области. По мнению журналистов Forbes, причиной этому стало избрание Дональда Трампа президентом США.

Тем временем аналитики DeepState сообщают о новом продвижении захватчиков на фронте. По их данным, россиянам удалось оккупировать Новоалексеевку и продвинуться на еще нескольких участках.

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