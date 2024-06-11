Социальное напряжение может спровоцировать элиты в Кремле.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что если потери оккупационной армии вырастут до более 50-60 тыс. ежемесячно, то это приведет к социальному напряжению в России.

"Есть важный политический момент. По моему мнению, россияне не способны на бунт снизу. Я в это не верю и этого не было ни разу в истории. Один единственный успешный случай - бунт большевиков. Впрочем, его организовали элиты во главе с Лениным за немецкие деньги", - сказал он в эфире "Эспрессо".

По мнению Черника, социальным напряжением в стране-агрессоре могут воспользоваться элиты для отстранения правителя РФ Владимира Путина от власти.

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"Сегодня РФ безболезненно для себя мобилизуют ежемесячно более 30-32 тыс. личного состава. За май Силы обороны установили рекорд по уничтожению оккупантов - 39 тыс. личного состава. Если выходить на показатели 50-60 тыс. уничтоженных оккупантов ежемесячно, то это действительно приведет к очень мощному социальному напряжению в России. Этим социальным напряжением может воспользоваться одна из башен Кремля для отстранения от власти Путина. Хочу напомнить, что подобная попытка уже состоялась. Пригожин не сам пошел на восстание против Кремля. Это невозможно. Его на это спровоцировала, принудила, или смотивировала какая-то группа, думаю, в ФСБ", - пояснил эксперт.

Потери России в войне

По состоянию на утро 11 июня потери России в войне выросли до 530 тысяч человек.

Правитель РФ Владимир Путин признался, что оккупационная армия ежемесячно теряет в Украине 20 тысяч боевого солдатского состава. Эта цифра близка к количеству военнослужащих, которых в РФ мобилизуют на войну каждый месяц.

По словам экспертов ISW, российские официальные лица обеспокоены снижением темпов вербовки накануне запланированного наступления летом 2024 года. Кроме того, неизвестно, удалось ли Минобороны России продолжить указанные темпы мобилизации.

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