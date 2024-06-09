Существенные потери понесли также вооружение и военная техника оккупантов.

За неделю со 2 по 9 июня потери российских оккупантов среди живой силы составили почти 9 тыс. человек.

Об этом в Telegram-канале написал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк. Он детализировал, что потери врага за неделю составили около 8 700 оккупантов и 1 459 единиц вооружения и военной техники.

Так, среди вооружения и военной техники потери составили: 104 танка, 151 боевая бронированная машина, 360 артиллерийских систем, 8 реактивных систем залпового огня и 15 установок противовоздушной обороны.

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В этом перечне также один корабль, 470 единиц автомобильной техники и 58 единиц спецтехники. "Кроме этого, нашими защитниками уничтожено девять ракет и 283 БПЛА", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

В утренней сводке сегодня, 9 июня, Генеральный штаб ВСУ заявил, что за предыдущие сутки было обезврежено еще 1 тыс. 270 российских солдат.

Так, потери России в полномасштабной войне против Украины составляют уже 518 тыс. 560 человек.

Также уничтожено было уже, в частности 7 тыс. 869 вражеских танков, 15 тыс. 131 боевую бронированную машину и 13 тыс. 593 артиллерийские системы.

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